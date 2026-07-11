Lingnerschloss-Streit geht weiter: Petitionen gegen Verkauf gestartet

Dresden - Der Streit um die Zukunft des Lingnerschlosses beschäftigt Stadträte, aber auch ganz normale Bürger. Zwei Petitionen werben für den Verbleib des Erbbaurechts in städtischer Hand.

Bleibt das Erbbaurecht für das Lingnerschloss bei der Stadt? Dafür trommeln zwei Petitionen. © Norbert Neumann

Die eine Petition haben bislang rund 400 Bürger unterzeichnet, die andere über 1200.

Im Kern fordern sie dasselbe: Das Anwesen von Odol-Erfinder Karl August Lingner (1861-1916) soll nicht an private Hände gehen - und der Öffentlichkeit dann schlimmstenfalls verschlossen bleiben.

Zwar versprechen die designierten Investoren Oliver Kreider (60) und Thomas Bohn (58), das Lingnerschloss offenhalten zu wollen.