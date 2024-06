15.000 Fans: Paul Kalkbrenner bringt den Altmarkt zum Beben!

Dann ist es soweit: In Jogginghose, lässigem Pulli und mit einem breiten Grinsen tritt Kalkbrenner kurz nach 20 Uhr auf die Bühne. An der Hand hat er ein Kind. Ob es sich bei dem Mädchen um Kalkbrenners Tochter Isabella Amelie handelt, ist nicht bekannt.

Als Kalkbrenner seinen berühmtesten Hit "Sky and Sand" anspielt, fangen selbst die Security-Mitarbeiter an zu tanzen. Alle Anwesenden scheinen sich auf diesen Song besonders gefreut zu haben. "Das ist meine Jugend", erklärt Konzertbesucherin Theresa (34). "Früher lief der Song bei mir hoch und runter."

Nach dem Konzert ist vor der Party: Im Club Sektor Evolution im Dresdner Norden können Fans die Nacht zum Tag machen. © Holm Helis

Bis 22 Uhr wird hier noch getanzt und gefeiert, danach muss das Gelände aufgrund der Ruhezeiten geräumt werden. Feierwütige können aber auf direkten Wege zu Aftershow-Party in den Club Sektor Evolution im Industriegelände fahren.

Wer schnell ist, bekommt vielleicht sogar noch eins von den rund 200 Tickets an der Abendkasse!

Paul Kalkbrenner feierte mit dem Konzert in Dresden seinen Tour-Auftakt. Als Nächstes wird de Technolegende seine Fans am 14. Juni in Prag (Tschechien) und einen Tag darauf in Barcelona (Spanien) verzaubern.