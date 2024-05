17-Jähriger stellt sich nach Angriff auf SPD-Politiker Matthias Ecke

Dresden - Nach der brutalen Attacke auf SPD-Politiker Matthias Ecke (41) in Striesen hat sich am Sonntag ein 17-jähriger Deutscher gestellt.

Alle weiteren Ermittlungen, auch zu Tatverdächtigen, die durch Zeugen benannt wurden, dauern an. Laut Polizeiangaben waren die jungen Männer schwarz gekleidet und werden auf 17 bis 20 Jahre geschätzt. Ein Zeuge ordnete sie dem "rechten Spektrum" zu.

Der Jugendliche sei laut der Beamten bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Sonntagmittag mitteilte, meldete sich der junge Mann in der Nacht zu Sonntag auf dem Polizeirevier Dresden-Süd und gab zu, den Europaabgeordneten niedergeschlagen zu haben.

Vier Personen attackieren Matthias Ecke auf der Schandauer Straße in Striesen. © Lucas Friedenhain/xcitepress/dpa

Der Schock sitzt derweil noch immer tief, nachdem der 41-jährige Ecke am Freitagabend gegen 22.30 Uhr beim Plakatieren auf der Schandauer Straße in Striesen aus dem Nichts von vier Personen attackiert und schwer verletzt wurde.



Kurz zuvor wurde nur wenige hundert Meter entfernt bereits ein 28-jähriger Wahlhelfer der Grünen von vier Tätern angegriffen. Beide Männer wurden getreten und geschlagen.

Nach TAG24-Informationen will Ecke, der bei der anstehenden Europawahl als Spitzenkandidat der sächsischen Sozialdemokraten antritt, im Anschluss an seine Operation am Montag ein Statement veröffentlichen.

Und sein Wahlkampf? "Es ist davon auszugehen, dass Matthias Ecke seinen Wahlkampf fortsetzen wird", teilte die SPD Sachsen auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Dies stehe jedoch derzeit nicht im Fokus.