20 Jahre nach Hartz IV: Arbeitslosenzahl in Dresden hat sich halbiert

Dresden - Im Januar 2005 trat in Deutschland das "Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt", besser bekannt als "Hartz IV", in Kraft. Jetzt, 20 Jahre später, zieht die Stadt Dresden ein positives Fazit: Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsens Landeshauptstadt hat sich halbiert!