80 Jahre nach der Auschwitz-Befreiung: Holocaust-Gedenken in Worten und Musik

Dresden - In Dresden, auf dem Neumarkt, wird seit dem heutigen Montag mit vielen Porträtfotografien den Opfern des Holocaust gedacht. In Pirna, in der Kirche St. Marien, fand am Sonntag die offizielle Gedenkveranstaltung zum Holocaust-Gedenktag statt. Pirna-Sonnenstein war in der 40er-Jahren Schauplatz der nationalsozialistischen Krankenmorde.