A4 bei Dresden muss zwischenzeitlich voll gesperrt werden

Dresden - Aufgrund von Baumaßnahmen muss die A4 zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Dreieck Dresden-West am Samstag voll gesperrt werden.

Auf der A4 wird eine neue Verkehrszeichenbrücke errichtet. (Archivbild) © Christian Juppe

In besagtem Streckenabschnitt wird in der Nacht zwischen 2 Uhr und 5 Uhr in Fahrtrichtung Görlitz eine neue Verkehrszeichenbrücke errichtet, wie die Autobahn GmbH am Donnerstagabend mitteilte.

Damit die Bauarbeiter die über der Fahrbahn verlaufenden Schilder sicher montieren können, wird der Verkehr an der Anschlussstelle Wilsdruff abgeleitet und zur Anschlussstelle Dresden-Gorbitz umgeleitet (A17).