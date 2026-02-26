A4 bei Dresden muss zwischenzeitlich voll gesperrt werden
Dresden - Aufgrund von Baumaßnahmen muss die A4 zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Dreieck Dresden-West am Samstag voll gesperrt werden.
In besagtem Streckenabschnitt wird in der Nacht zwischen 2 Uhr und 5 Uhr in Fahrtrichtung Görlitz eine neue Verkehrszeichenbrücke errichtet, wie die Autobahn GmbH am Donnerstagabend mitteilte.
Damit die Bauarbeiter die über der Fahrbahn verlaufenden Schilder sicher montieren können, wird der Verkehr an der Anschlussstelle Wilsdruff abgeleitet und zur Anschlussstelle Dresden-Gorbitz umgeleitet (A17).
Neben der zwischenzeitlichen Vollsperrung in der Nacht auf Samstag sorgen die geplanten Bauarbeiten zwischen Freitag und Sonntag zudem vereinzelt für Sperrungen einzelner Fahrspuren.
Titelfoto: Christian Juppe