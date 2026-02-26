Bald will er im Fenster sitzen: Das Geheimnis hinter Schreibers Schaukasten

Dresden - Schaukästen sind aus der Mode gekommen. Doch es gibt noch einen, auf der Striesener Bergmannstraße, der nur wenige Hauseingänge hinter der Kleingartensparte neugierig macht. Hinter dem großen Glasfenster steht vor einem großformatigen Schwarz-Weiß-Foto ein Stuhl an einem Tisch, der mit einem Glas und einer Flasche Rotwein gedeckt ist. Dazu ein Schild "L'artistic n'est pas present" – sinngemäß: Der Künstler fehlt.

Unruheständler Michael Schreiber (70) mit seiner ersten Kamera vom Dresdner Hersteller Pentacon. © Norbert Neumann

Stimmt, denn Hobby-Fotograf Michael Schreiber (70) alias "Der Licht-Schreiber" wohnt um die Ecke.

"Der Schaukasten gehört einem Malermeister, der ihn aber nicht mehr nutzt. Er hat ihn mir überlassen", freut sich der Elektrotechnik-Ingenieur im Unruhestand. "Wenn das Wetter etwas milder ist, will ich mich auch mal in den Kasten setzen, um zu sehen, welche Reaktionen das auslöst."

Und falls Schreiber Zeit hat. Denn der gebürtige Düsseldorfer, der seit 2014 in Dresden lebt, ist viel mit seiner Kamera unterwegs.

Gerade arbeitet er an einer Trafo-Häuschen-Serie - inspiriert vom Künstlerpaar Bernd (†2007) und Hilla Becher (†2015), die sich fotodokumentarisch mit Industriebauten beschäftigten.