Trotz weniger Kinder in Dresden: Bürgermeister hofft auf Millionen für neue Kitas

Dresden - Wegen sinkender Kinderzahlen hat die Stadt Dresden schon Kitas geschlossen. Trotzdem plant Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) teure Sanierungsprojekte im Kita-Bereich, lässt sogar neue Häuser bauen.

Nicht nur an der Mary-Wigman-Straße entstehen aktuell moderne Kita-Gebäude in Dresden. © Petra Hornig

Einige Bauvorhaben sind derzeit gerade in der Umsetzung, zum Beispiel an der Ockerwitzer Straße (Cotta, 2,9 Millionen Euro), Mary-Wigman-Straße (Seevorstadt, 10 Millionen Euro), Lohmener Straße (Pillnitz, 10,2 Millionen Euro) und Zum Bahnhof (Weixdorf, 19,2 Millionen Euro).

"Wir brauchen weiterhin Millionenbeträge, was den Kitabau betrifft. Was wir machen, ist Zukunft", betont der Bildungsbürgermeister.

Konkret rechnet Kita-Eigenbetriebsleiterin Sabine Bibas (61) mit einem Investitionsbedarf von knapp 73 Millionen Euro bis 2031.

Damit könnten noch Ersatzneubauten in Hellerau, Kaditz, Leuben und Schönfeld bezahlt werden, außerdem etliche Sanierungsvorhaben -- sofern Eigen- und Fördermittel das hergeben.

Immerhin: Dort, wo schon gebaut wird, wächst die Vorfreude.