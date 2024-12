Adventssingen für die Kinder der Arche: 5200 Euro Spenden gesammelt!

Dresden - Beim "Charity-Adventssingen" im Alberthafen sangen bekannte Künstler für die Kinder- und Jugendhäuser von "Die Arche" in Meißen und Dresden , verkauften Tombola-Lose und sammelten Spenden bei Bratwurst und Glühwein.

Linda Jung (26) hat gleich einen guten Draht zum jungen Publikum. © Petra Hornig

Am Sonntag Premiere - und künftig eine Tradition? Genau so ist das "Charity-Adventssingen" im Alberthafen angedacht.

Ob Schlagersängerin Uta Bresan (59) oder Nachwuchstalent Linda Jung (26), Sänger Alexander Knappe (39) oder Moderator Wolle Förster (70) - sie alle standen für "Die Arche"-Kinder- und Jugendhäuser in Meißen und Dresden auf der Open-Air-Bühne.

Sangen mit den Gästen Weihnachtslieder, verkauften zwischen Bratwurst und Glühwein 500 Tombola-Lose (à 5 Euro).

"Uns allen geht es gut. Aber es gibt leider viele Kinder, die mit Einschränkungen leben müssen - ob in der Schule, in der Freizeit oder in der Familie. Ihnen wollen wir helfen", sagen die Initiatoren und "Alberthafen"-Wirte Thomas Kian-Zenker (40) und Tobias Gehre (37).

"Seit 2016 bin ich Arche-Botschafterin, mich muss man für diese Herzenssache nicht überzeugen", so Uta Bresan.

"Ich bin vom Striezelmarktauftritt sofort hierher geeilt", lacht Linda Jung, die zu den neuen Botschaftern der Arche gehört.