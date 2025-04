Risse im Wahrzeichen: Wie gefährdet ist Dresdner Kirche?

Man überlege bereits, in welche Richtung die Kirche fallen werde. "Wahrscheinlich in Richtung Gartenanlage", mutmaßt Gritt Wiening.

Schäden am Denkmal sind offenkundig. Wer die Augen offenhält, findet Mauerbrocken am Boden. © Petra Hornig

Von Karoline Bernhardt

Spätestens seit dem Einsturz der Carolabrücke sollten rissige und bröckelnde Bauwerke in Dresden nicht als Bagatelle behandelt werden. Die Brücke brach zusammen, obwohl genau dieses Szenario ein Alptraum für korrekte Verwaltungsbeamte ist. Sie beauftragten doch ihre Gutachten, befolgten geltende Regeln und hatten eine baldige Sanierung schon fest eingeplant.

Jetzt ist es eine Kirche, die ganz offensichtlich zu bröseln beginnt. Weder von innen, noch von außen bleiben Kirch- oder Spaziergängern Risse an der Christuskirche in Strehlen verborgen. Diesmal ist das Gebäude in kirchlicher, nicht in städtischer Hand. Aber die Stadt könnte einfache Hebel bedienen, um das Einsturzrisiko abzusenken.

Laut einem neuen Gutachten könnten durch weniger Lasterverkehr Schwingungen reduziert werden, die sich auf die Rissbildung auswirken. Beauftragt wurde das Gutachten von einer Interessengemeinschaft, die seit Jahren beharrlich auf die zunehmend schadhafte Bausubstanz der Kirche hinweist.

Zwar verweisen Behörden darauf, dass die Risse keine statische Relevanz hätten. Aber ist das wirklich so?

Völlig zu Recht bleiben die Anwohner skeptisch. Eines ist sicher: Sollte die Christuskirche einstürzen - mitten im Wohngebiet, neben Kindergarten und Laubenkolonie - es wäre eine tödliche Katastrophe.