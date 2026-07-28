AfD übt Kritik an Ausbauplänen des Dresdner Airports

Dresden - Die AfD hat sich gegen Pläne für ein neues Terminal auf dem Dresdner Flughafen ausgesprochen.

AfD-Chef Jörg Urban (61): So nicht! © Eric Münch

Die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) müsse den Flughafen so attraktiv wie möglich ausbauen, forderte Fraktions- und Landeschef Jörg Urban (61, AfD): "Das gilt für die Passagiere und deren Airlines genauso wie für die Luftfahrtunternehmen im Umfeld des Flughafens, den der sächsische Steuerzahler mit Millionen Euro finanziert."

Wie die "Sächsische Zeitung" berichtet hatte, will die MFAG auf den Parkflächen der Airbusse 380 ein Terminal bauen.

Damit droht das A380-Wartungsgeschäft der Elbe Flugzeugwerke zu kippen. Zahlreiche Jobs stehen auf dem Spiel.