Küchenstreit beim Lingnerschloss-Drama: Terrassen-Team soll bis Ende der Woche alles räumen

Dresden - Mit "privaten Feiern": Die Investoren Thomas Bohn (58) und Oliver Kreider (60) haben der Stadtverwaltung ihr Konzept zum Lingnerschloss vorgelegt. Bis zum Ratsentscheid (3. September) bleibt die Zukunft des Areals jedoch offen. Dennoch werden für die bestehende Gastro bereits jetzt Tatsachen geschaffen – die Lingnerterrassen sollen bis Ende der Woche ausziehen.

Teils seit 2009 dabei: Das Lingnerterrassen-Team soll bis Ende der Woche alles räumen. © Ove Landgraf

Von den insgesamt 41 Gastro-Kräften, die aktuell das Restaurant Lingnerterrassen in der Orangerie und den angeschlossenen Biergarten betreiben, sind einige schon seit 2009 auf dem Schlossareal tätig.

"Wir hoffen bis zuletzt auf einen Kompromiss, wollen unseren Vertrag verlängern bis zum Ratsentscheid, der ja erst Klarheit bringt", sagt Lingnerterrassen-Gesellschafter Carsten Dietmann (63), Ex-Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe, zu der auch TAG24 gehört.

Er bewirbt sich mit weiteren Mitstreitern der "Investorengruppe Lingnerschloss" selbst um die Übernahme des Erbpachtvertrages.

Der zuständige Insolvenzverwalter Lucas Flöther (52), der den Deal mit Bohn und Kreider eingefädelt hatte, lässt über einen Sprecher mitteilen: Ein neuer Vertrag mit Dietmann sei alleine schon aus Gründen der Interessenkollision im Bieterprozess ausgeschlossen.