Bundesministerin kommt im August nach Dresden

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Bundesarbeits- und sozialministerin Bärbel Bas kommt am 31. August nach Dresden.

Von Thomas Staudt

Dresden/Berlin - Bundesarbeits- und -sozialministerin Bärbel Bas (58, SPD) kommt mit ihrer Veranstaltungsreihe "Mitreden. Mit Bas." am 31. August nach Dresden.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (58, SPD) will mit Dresden ins Gespräch kommen.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (58, SPD) will mit Dresden ins Gespräch kommen.  © imago/Panama Pictures

Das Format ist als Bürgerdialog angelegt. Interessierte können sich für vier Diskussionsthemen anmelden.

Inhaltlich geht es um Arbeit heute und morgen, Beruf, Absicherung im Alter und den Sozialstaat. Veranstaltungsort ist das Tagungszentrum der Messe Dresden.

Die Veranstaltung dauert von 17 bis 20 Uhr. Anmeldungen sind unter reg.bmas.de/mitreden-dresden möglich.

Titelfoto: imago/Panama Pictures

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