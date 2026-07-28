Bundesministerin kommt im August nach Dresden

Dresden/Berlin - Bundesarbeits- und -sozialministerin Bärbel Bas (58, SPD) kommt mit ihrer Veranstaltungsreihe "Mitreden. Mit Bas." am 31. August nach Dresden .

Das Format ist als Bürgerdialog angelegt. Interessierte können sich für vier Diskussionsthemen anmelden.

Inhaltlich geht es um Arbeit heute und morgen, Beruf, Absicherung im Alter und den Sozialstaat. Veranstaltungsort ist das Tagungszentrum der Messe Dresden.

Die Veranstaltung dauert von 17 bis 20 Uhr. Anmeldungen sind unter reg.bmas.de/mitreden-dresden möglich.