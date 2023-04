Ahoi! Dampfer "Dresden" nach Hamburg gestartet

Dresden - Leinen los und auf nach Hamburg ! Am heutigen Donnerstagmorgen um 9.05 Uhr legte der Dampfer "Dresden" (Baujahr 1926) der Weißen Flotte mit 151 Passagieren bei Bilderbuch-Sonnenschein vom Terrassenufer zur großen Fahrt in die Hansestadt ab.

Ein ungewohntes Bild bot sich schon eine Stunde zuvor am Ufer, als immer mehr Reisende mit Koffern am Anleger 1 zum Einchecken und zur Gepäckabgabe eintrudelten.

Mit viel Dampf und einem Pfeifenkonzert verabschiedeten die am Ufer liegenden Dampfer das Flaggschiff der Flotte.

Die Crew an Bord verrichtete inzwischen letzte Handgriffe.

"Das ist so etwas Schönes, diese Strecke noch mal als Fahrgast zu genießen", sagt er. "Die Elbe ist meine Heimat." Winkler geht dann in Hamburg nicht von Bord, sondern fährt auch wieder mit zurück.

Er begann schon 1952 bei der Dampfschifffahrt als Schiffsjunge, fuhr mit Frachtschiffen später oft nach Hamburg und kehrte in den 1970er-Jahren zur Dampfschifffahrt zurück.

Bis nach Hamburg fahren Christine und Jürgen Hofmann (beide 69) aus Dresden mit.

Bekannte gaben ihnen den Tipp. "Das ist eine einmalige Geschichte", so Jürgen Hofmann.

Die beiden freuen sich auf die Strecke. Auf dem Programm stehen Stadtführungen bei den Landgängen. Übernachtet wird in Hotels.

Während sich die Gäste an Deck und in den Salons verwöhnen lassen, bereitet Küchenchef Michael Metz (46) in der Kombüse das Mittagessen vor.