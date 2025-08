Raser aufgepasst! Der Superblitzer lauert jetzt an einer neuen Stelle in Dresden

Dresden - Raser aufgepasst: Der Superblitzer ist umgezogen und steht jetzt an einem neuen Standort in Dresden .

Alles in Kürze

Der Superblitzer steht nun auf der St. Petersburger Straße stadtauswärts in Richtung Hauptbahnhof. © TAG24

Nachdem das mobile Blitzgerät zuletzt stadteinwärts an der Fritz-Löffler-Straße sowie an der Bergstraße (B170) im Einsatz war, befindet es sich jetzt auf der St. Petersburger Straße stadtauswärts in Richtung Hauptbahnhof. Dort gilt Tempo 50.

Der Blitzer-Anhänger des Enforcement-Trailers macht dabei auch an diesem neuen Standort keine Ausnahmen: Wer hier zu schnell fährt, muss mit Konsequenzen rechnen.

Seit Monaten ist der Superblitzer im Einsatz, hat bereits zahlreiche Temposünder erwischt und der Stadtkasse zusätzliche Einnahmen eingebracht.

Mit dem Umzug setzt die Stadt erneut ein Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.