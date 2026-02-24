Ahoi! Leonie will als erste Kapitänin die Weiße Flotte erobern

Dresden - Kapitänin ahoi! Erst im August hat Leonie Kreher (21) ihre Ausbildung zur Binnenschifferin bei der Weißen Flotte begonnen. Doch es könnte durchaus sein, dass sie in wenigen Jahren die erste Schiffsführerin der ältesten Raddampferflotte der Welt ist.

Azubi Leonie Kreher (21) macht gerade ihren Lieblingsdampfer "Pillnitz" flott. © Steffen Füssel

Und Leonie weiß auch schon, welchen Dampfer sie am liebsten auf der Elbe steuern würde: "Die Pillnitz, denn auf ihr habe ich auch meine Gastro-Ausbildung zur Restaurantfachfrau absolviert."

Zwischen Wiener Würstchen und Brause hat Leonie entdeckt, was sie eigentlich will: ein Schiff steuern.

Doch vor der Kapitänslizenz heißt es, Theorie an der Schifffahrtsschule in Schönebeck (bei Magdeburg) büffeln und in der Praxis bei der Weißen Flotte zupacken.

"Ich kann mich ganz gut in der Männerwelt behaupten, will auch keine Extrabehandlung haben", sagt Leonie, während sie auf der Laubegaster Werft unter die "Pillnitz" kriecht. "Wir entrosten gerade den Rumpf."

Bei der Montage der Schaufelräder, die immerhin 60 Kilo wiegen, kommt Leonie zugute, dass sie Kraftsport betreibt. "Ich bin auch gern unter Deck, beim Maschinisten. Dort gibt's eine kleine Werkstatt."