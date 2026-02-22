Polizei-Hubschrauber über Dresden sorgt für Aufsehen: "Suchscheinwerfer sind nicht an"

Dresden - Es dürfte für Anwohner von Trachenberge unüberhörbar gewesen sein: Am Samstagabend kreiste ein Polizei-Hubschrauber über dem Stadtteil. Ein Leser wandte sich deshalb an TAG24 , um den Grund dafür zu erfahren.

Ein Polizei-Hubschrauber über dem Dresdner Norden sorgte am Samstagabend für Aufsehen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Er bemerkte kurz vor 21 Uhr, wie die Maschine immer wieder hin und her flog. "Suchscheinwerfer sind nicht an", so seine Schilderung.

Laut Flugradar hob der Helikopter des Typs "EC135" gegen 20.40 Uhr von seiner Basis am Dresdner Airport ab und bewegte sich zunächst nach Coswig.

Wenig später steuerten die Piloten den Norden der Landeshauptstadt an, wo sie sich rund 30 Minuten lang aufhielten, bevor es zurück zum Startpunkt ging.

"Es handelte sich um eine Suchmaßnahme nach einer hilflosen Person", erklärte die Polizei auf TAG24-Nachfrage zum Einsatz. Die Vermisstenmeldung sei um 20.15 Uhr eingegangen.