Ungewöhnliche Deko: Darum liegen in diesem Restaurant LEGO-Steine auf dem Tisch

Dresden - Bei ihm ist alles anders - Frank Ollhoff (46) ist ein Gastgeber, der verblüfft. Sowohl kulinarisch als auch beim "Drumherum". Das beweist er einmal mehr in seinem Pieschener Restaurant "Petit Frank" beim Gastro-Wettbewerb "Kochsternstunden", die noch bis 15. März mit Spezial-Menüs in 50 Lokalen zum Schlemmen einladen.

Frank Ollhoff (46, l.) und Koch Andre Fröbel (39) bewirten die Gäste Im "Petit Frank". © Foto Koch

Was ist hier anders? "Ich biete ein komplettes vegetarisches Menü an. Bei Zwischen- und Hauptgang kann aber ein Steinbutt- oder Rinderfilet dazugebucht werden", erklärt Ollhoff, dessen zweite Heimat das französische Elsass ist - eine Hochburg des guten Essens. "Dort habe ich meine Ausbildung absolviert, meine Meisterprüfung auf Französisch abgelegt."

So sollen auch seine Gäste über den Tellerrand schauen. Bei Ollhoff liegen auf den Tischen Dutzende bunter LEGO-Steine. "Da können sich die Gäste kreativ austoben und ruinieren mir nicht die Blumen", lacht der Gewinner der "Kochsternstunden" 2024.

Obwohl den Gästen nicht viel Zeit bleibt. Denn zwischen den fünf Gängen des Menüs überrascht er seine Feinschmecker mit vier kleinen Leckereien aus aller Welt - von Asien (zwei Sushi-Röllchen) bis Amerika (Miniburger).