Alarm im Kaufpark Dresden: Alle Besucher evakuiert

Dresden - Aufregung im Einkaufszentrum! Am Dienstagabend ist der Kaufpark Dresden im Ortsteil Nickern evakuiert worden. Die Feuerwehr hat bereits Entwarnung gegeben.

Der Kaufpark Dresden wurde am Dienstagabend evakuiert. © privat

"Die Brandmeldeanlage wurde um 17.59 Uhr ausgelöst", so Dresdner Feuerwehrsprecher Michael Klahre auf TAG24-Nachfrage. Alle Besucher mussten das Gebäude verlassen.

Nach Vorort-Angaben strömten zahlreiche Gäste des Einkaufszentrums aus dem Konsumtempel ins Freie. Eine Durchsage ertönte mit den Worten: "Aufgrund einer Gefahrensituation bitten wir Sie, das Gebäude umgehend durch den nächstgelegenen Ausgang zu verlassen."

Doch alles halb so wild. Nach Prüfung durch die Feuerwehr handelte es sich um einen Fehlalarm. Nach nicht einmal einer halben Stunde konnten die Besucher letztendlich wieder shoppen gehen.