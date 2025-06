07.06.2025 14:42 3.431 Alarm in der Centrum Galerie: Was war da los?

Alarm in der Centrum Galerie. Am Samstagmittag musste das Einkaufszentrum in der Dresdener Innenstadt plötzlich geräumt werden.

Von Clemens Grosz

Dresden - Alarm in der Centrum Galerie. Am Samstagmittag musste das Einkaufszentrum in der Dresdner Innenstadt geräumt werden. Hunderte Menschen sollten das Gebäude plötzlich verlassen. Alles in Kürze Alarm in Dresdner Centrum Galerie

Einkaufszentrum wurde geräumt

Brandmeldeanlage ausgelöst um 13:30 Uhr

Feuerwehr informiert um 13:33 Uhr

Kein Feuer, technische Störung vermutet Mehr anzeigen Das Einkaufszentrum musste plötzlich geräumt werden. © privat Im Einkaufszentrum Centrum Galerie auf der Prager Straße hatte gegen 13.30 Uhr die Brandmeldeanlage angeschlagen. "Bitte Haustechnik 100 anrufen", sagte eine Stimme aus den Lautsprechern. Dann dröhnte der Alarm und alle wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Hunderte Menschen verließen daraufhin das Einkaufszentrum, Mitarbeiter lotsten sie nach draußen. Um 13.33 Uhr wurde die Feuerwehr informiert, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre zu TAG24. Nach ersten Erkenntnissen sei kein Feuer ausgebrochen. Alles deute auf eine technische Störung an der Brandmeldeanlage hin.

