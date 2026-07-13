13.07.2026 09:48 Albertbrücke komplett gesperrt: Achtung, Stau!

Seit den frühen Morgenstunden läuft auf der Albertbrücke ein Großeinsatz. Die Brücke ist gesperrt.

Von Isabel Neumann

Dresden - Seit den frühen Morgenstunden läuft auf der Albertbrücke ein Großeinsatz. Die Brücke, die die Dresdner Altstadt mit der Dresdner Neustadt verbindet, ist deshalb gesperrt.

Der Höhenrettungsdienst ist im Einsatz. © Threads/feuerwehr_dresden Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilt, befindet sich seit etwa 5 Uhr eine Person mit Suizidabsichten auf der Albertbrücke. Nach Angaben der Feuerwehr Dresden auf Threads handelt es sich um eine Frau, die hinter dem Brückengeländer steht.

Die Albertbrücke ist durch den Einsatz gesperrt. (Archivbild) © Ove Landgraf

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren