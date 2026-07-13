Albertbrücke komplett gesperrt: Achtung, Stau!
Dresden - Seit den frühen Morgenstunden läuft auf der Albertbrücke ein Großeinsatz. Die Brücke, die die Dresdner Altstadt mit der Dresdner Neustadt verbindet, ist deshalb gesperrt.
Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilt, befindet sich seit etwa 5 Uhr eine Person mit Suizidabsichten auf der Albertbrücke.
Nach Angaben der Feuerwehr Dresden auf Threads handelt es sich um eine Frau, die hinter dem Brückengeländer steht.
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Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst haben die Brücke abgesichert. Auch der Höhenrettungsdienst ist im Einsatz.
Die Albertbrücke ist deshalb bis auf Weiteres gesperrt. Die Sperrung sorgt im Umfeld der Albertbrücke für Staus.
Solltet Ihr von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf, threads/feuerwehr_dresden