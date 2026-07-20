Alle meckern über junge Leute, doch keiner tut was: Schiffscontainer als Jugendtreff in Dresden gefordert

Dresden - Schiffscontainer als Jugendtreffs - bald auch in Dresden ? Wenn es nach der SPD in der Neustadt geht, lautet die Antwort: Ja! Die Politiker wollen mit überdachten, konsumfreien Treffpunkten mehr Platz für junge Menschen im öffentlichen Raum schaffen.

Im Sommer ist es im Freien ja ganz schön. Danach wäre ein überdachter Treff aber sinnvoll. © 123rf/gorgev

Der Stadtbezirksbeirat Neustadt hat einen entsprechenden SPD-Antrag einstimmig beschlossen.

Als Pilotprojekt soll geprüft werden, ob auf einer Schotterfläche im Alaunpark ein offener Schiffscontainer oder ein mobiles Parklet aufgestellt werden können.

"Alle beschweren sich, wenn Jugendliche nur noch drinnen hocken und am Computer zocken. Aber wenn sie rausgehen, gibt es kaum Orte, an denen sie einfach nur sein dürfen, ohne Geld auszugeben", sagt SPD-Stadtbezirksbeirat Christian Demuth (53).

Gerade im Winter oder bei Regen stünden viele Jugendliche "buchstäblich im Regen".