Nostalgie pur! Ansturm auf die Diddl-Maus in Dresden

Dresden - Nach zwölf Jahren Dornröschenschlaf ist die Diddl-Maus am Montag endlich zurück in die Ladenregale gekehrt. Der Ansturm auf die Geschäfte war dabei größer als gedacht.

Mama Xenya (40) freut sich, dass sie gemeinsam mit ihren Töchtern ihre eigenen Kindheitserinnerungen nun wieder aufleben lassen kann. © Yana Strobel

Schon bevor sich die Tore am "Haus des Buches" um 9.30 Uhr öffneten, standen die ersten Kunden Schlange.

Bereits kurz danach waren die meisten Tauschblöcke und Diddl-Mäuse vergriffen.

Selbst Thalia-Managerin Katharina Radtke (39) ist überrascht: "Der Andrang ist größer als erwartet. Wir dachten, die Ware hält so bis Ende der Woche. Mehr gibt es auch erst mal bis Herbst nicht."

Mama Xenya (40) ist extra mit ihren Töchtern zur Prager Straße gefahren, um die neue Kollektion abzugreifen: "Ich zwinge meine Diddl-Leidenschaft meinen Kindern liebevoll auf", witzelt die 40-Jährige.