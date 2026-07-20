Nostalgie pur! Ansturm auf die Diddl-Maus in Dresden
Dresden - Nach zwölf Jahren Dornröschenschlaf ist die Diddl-Maus am Montag endlich zurück in die Ladenregale gekehrt. Der Ansturm auf die Geschäfte war dabei größer als gedacht.
Schon bevor sich die Tore am "Haus des Buches" um 9.30 Uhr öffneten, standen die ersten Kunden Schlange.
Bereits kurz danach waren die meisten Tauschblöcke und Diddl-Mäuse vergriffen.
Selbst Thalia-Managerin Katharina Radtke (39) ist überrascht: "Der Andrang ist größer als erwartet. Wir dachten, die Ware hält so bis Ende der Woche. Mehr gibt es auch erst mal bis Herbst nicht."
Mama Xenya (40) ist extra mit ihren Töchtern zur Prager Straße gefahren, um die neue Kollektion abzugreifen: "Ich zwinge meine Diddl-Leidenschaft meinen Kindern liebevoll auf", witzelt die 40-Jährige.
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Das Comeback der Diddl-Maus kommt gut an
Ähnlich sieht es bei Lisa (35) aus, die mit ihrer Tochter für die Duftblöcke durch ganz Dresden gefahren ist.
Auch sie ist Fan der ersten Stunde: "Ich habe noch zwei volle Ordner mit Diddl-Blättern. Pure Nostalgie."
Anna (28) und ihre große Schwester Nicole Grahl (36) waren ebenfalls seit dem Morgen unterwegs durch Dresden - vom Schillerplatz bis hin zur Altmarkt-Galerie.
Über das Comeback freuen sich die beiden besonders: "Das sind die schönsten Kindheitserinnerungen. Es wurden wie wild Blätter getauscht."
Titelfoto: Bildmontage: Yana Strobel