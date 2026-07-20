Gedenken an den Widerstand vor 82 Jahren
Dresden - Vor 82 Jahren scheiterte das Attentat auf Adolf Hitler - auf dem Nordfriedhof fand am Montag eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegungen von Vertretern der Bundeswehr, des Freistaates und der Stadtverwaltung statt, darunter auch Innenminister Armin Schuster (65, CDU) und der Erste Bürgermeister Jan Donhauser (57, CDU).
Am 20. Juli 1944 hatte Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944) ein Sprengstoff-Attentat auf Adolf Hitler (1889-1945) im militärischen Lagezentrum der deutschen Wehrmacht in Ostpreußen verübt.
Der Diktator überlebte jedoch und Stauffenberg wurde mit weiteren Personen noch in derselben Nacht erschossen.
Darunter auch die Generäle Friedrich Olbricht (1888-1944) und Hans Oster (1887-1945), deren Gedenkstätten sich auf dem Nordfriedhof befinden.
Titelfoto: Eric Münch