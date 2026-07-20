Gedenken an den Widerstand vor 82 Jahren

Dresden - Vor 82 Jahren scheiterte das Attentat auf Adolf Hitler - auf dem Nordfriedhof fand am Montag eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegungen von Vertretern der Bundeswehr, des Freistaates und der Stadtverwaltung statt, darunter auch Innenminister Armin Schuster (65, CDU) und der Erste Bürgermeister Jan Donhauser (57, CDU).

So gedachte Dresden auf dem Nordfriedhof. © Eric Münch

Am 20. Juli 1944 hatte Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944) ein Sprengstoff-Attentat auf Adolf Hitler (1889-1945) im militärischen Lagezentrum der deutschen Wehrmacht in Ostpreußen verübt.

Der Diktator überlebte jedoch und Stauffenberg wurde mit weiteren Personen noch in derselben Nacht erschossen.