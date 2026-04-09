Alles wird teurer? Laubegaster Restaurant dreht den Spieß um!

Dresden - In der Gastronomie steigen die Preise und sinken die Gästezahlen. Das muss nicht so sein. Das Restaurant "Hofzwanzig" in Laubegast macht es vor: Mit verlängerten Öffnungszeiten und angepassten Preisen wird das "Essengehen" wieder attraktiv – auch für Familien.

Unmittelbar am Laubegaster Elbufer: Das Lokal "Hofzwanzig" samt elf Pensionszimmern (ab 55 Euro/Nacht). © Norbert Neumann

"Zuerst hatten wir eine Dauerbaustelle vorm Haus, dann kamen die ohnehin umsatzschwachen Monate am Jahresanfang – kurz: Wir haben gemerkt, dass wir um jeden Gast kämpfen müssen", sagt Jerome-Jason Nguyen (21), der seit 2024 das alte Fährhaus mit Bruder Viet Huy Tomy Tran (29) und Mama Hang Nguyen Thi (49) führt.

"Deshalb haben wir unsere Öffnungszeiten erweitert. Wir laden jetzt dienstags bis sonntags zusätzlich von 12 bis 15 Uhr ein." Es gibt Mittagsangebote wie Schnitzel oder Matjes für 15 Euro inklusive Getränk.

Auch auf der Abendkarte haben die gastfreundlichen Vietnamesen "die Preisstruktur nach unten geöffnet", wie Jerome-Jason erklärt.

Es gibt mehr und neue Gerichte für kleine Preise, Angebote für Radfahrer und Spaziergänger (Obatzda mit Brot für 6 Euro), kleine und große Portionen (Birnen-Rucola-Salat für 8/14,50 Euro).