Alles wird teurer? Laubegaster Restaurant dreht den Spieß um!

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In der Gastronomie steigen die Preise und sinken die Gästezahlen. Das muss nicht so sein. Das Restaurant "Hofzwanzig" in Laubegast macht es vor.

Von Katrin Koch

Dresden - In der Gastronomie steigen die Preise und sinken die Gästezahlen. Das muss nicht so sein. Das Restaurant "Hofzwanzig" in Laubegast macht es vor: Mit verlängerten Öffnungszeiten und angepassten Preisen wird das "Essengehen" wieder attraktiv – auch für Familien.

Unmittelbar am Laubegaster Elbufer: Das Lokal "Hofzwanzig" samt elf Pensionszimmern (ab 55 Euro/Nacht).
Unmittelbar am Laubegaster Elbufer: Das Lokal "Hofzwanzig" samt elf Pensionszimmern (ab 55 Euro/Nacht).  © Norbert Neumann

"Zuerst hatten wir eine Dauerbaustelle vorm Haus, dann kamen die ohnehin umsatzschwachen Monate am Jahresanfang – kurz: Wir haben gemerkt, dass wir um jeden Gast kämpfen müssen", sagt Jerome-Jason Nguyen (21), der seit 2024 das alte Fährhaus mit Bruder Viet Huy Tomy Tran (29) und Mama Hang Nguyen Thi (49) führt.

"Deshalb haben wir unsere Öffnungszeiten erweitert. Wir laden jetzt dienstags bis sonntags zusätzlich von 12 bis 15 Uhr ein." Es gibt Mittagsangebote wie Schnitzel oder Matjes für 15 Euro inklusive Getränk.

Auch auf der Abendkarte haben die gastfreundlichen Vietnamesen "die Preisstruktur nach unten geöffnet", wie Jerome-Jason erklärt.

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Es gibt mehr und neue Gerichte für kleine Preise, Angebote für Radfahrer und Spaziergänger (Obatzda mit Brot für 6 Euro), kleine und große Portionen (Birnen-Rucola-Salat für 8/14,50 Euro).

Jerome Jason Nguyen (21, l.) und Viet Huy Tomy Tran (29) haben das Angebot des "Hofzwanzig" gästefreundlicher gestaltet.
Jerome Jason Nguyen (21, l.) und Viet Huy Tomy Tran (29) haben das Angebot des "Hofzwanzig" gästefreundlicher gestaltet.  © Norbert Neumann
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Es winken 20 Prozent Rabatt

Was bleibt, ist die garantiert frische Zubereitung von Küchendirektor Robert Vetterlein (42) und seinem Team.
Was bleibt, ist die garantiert frische Zubereitung von Küchendirektor Robert Vetterlein (42) und seinem Team.  © Norbert Neumann

"Wir haben auf die monatlich wechselnde Karte verzichtet, stattdessen unsere Klassiker auf eine feste Karte gesetzt, die durch Tagesangebote ergänzt wird."

Besonders stolz sind die Brüder, die auch im Schauspielhaus und Kleinen Haus Gäste verköstigen, auf ihr Gericht "Mal was anders" (Rote Bete, Spinat, Onsen-Ei, Senfschaum). "Das läuft im Theaterlokal auf der Glacisstraße so gut, dass wir es auch in Laubegast auf die Karte gesetzt haben."

Wer jetzt Appetit hat: Im April gibt es dienstags bis donnerstags auf alle Speisen (außer Mittagsangebot) 20 Prozent Rabatt. Ab Mai sind außerdem an jedem ersten Dienstag im Monat Genussabende geplant.

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Los geht es am 7. Mai mit einer "Reise durch Asien". Mama Hang und ihre Söhne überraschen dann mit fernöstlichen Gaumenfreuden und traditionellen Gewändern. Infos unter: hofzwanzig.de.

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann (2)

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