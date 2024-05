Als Anhänger getarnt: Hier steht Dresdens neuer Super-Blitzer!

Dresden - Er ist schwarz, fett und hat sich getarnt. Mit Nummernschild und Rücklichtern. Doch dieser dunkle Kasten ist nicht nur ein schlichter Anhänger, sondern Dresdens modernster Blitzer. Mitten auf dem Gehweg steht das gepanzerte Ungetüm, das Tag und Nacht autark in beide Straßenrichtungen Tempoverstöße aufzeichnet.

Das Kennzeichen steht für Monheim am Rhein, wo der Blitzer-Anhänger gebaut wird, das RO für "Jenoptik Robot". © Eric Münch

Das schwarze Monstrum namens TraffiStar S350 wurde von der Thüringer Optikfirma Jenoptik gebaut.

Die massive Konstruktion hat einen Grund. "Die gesamte Messtechnik und die Transportmittel wie die Anhängerdeichsel sind in dem gepanzerten KFZ-Anhänger integriert. Das Gerät ist sehr robust und kann nicht verschoben werden", so Jenoptik-Pressereferentin Cornelia Ehrler.

Sechsstellig die Kosten für einen solchen Blitzer, denn die verbaute Lasertechnik, die auch bei Nacht und schwierigen Wetterverhältnissen gute Aufnahmen liefern soll, ist teuer.

In ganz Deutschland habe Jenoptik eine dreistellige Zahl des Modells verkauft oder geleast, sagt Referentin Ehrler.

Jetzt also auch in Dresden. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, soll das Gerät drei Monate lang ausgetestet werden. Zunächst wolle man die Schulwegsicherheit auf der Kipsdorfer Straße nahe dem Schulcampus Tolkewitz verbessern.