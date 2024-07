Alt wie ein Baum! Das sind Dresdens coolste "Bewohner"

Allein im öffentlichen Raum (ohne die Heide) stehen aktuell über 55.300 Bäume an Straßen, gut 20.700 in städtischen Parks und 3434 auf kommunalen Spielplätzen.

"Viele solcher Pappeln sind aber schon aus dem Stadtbild verschwunden. Sie werden nicht ewig alt und auch nicht mehr so oft neu gepflanzt, da sie viel Raum benötigen", erklärt Bastien Eifler (37), Gehölzschützer beim Umweltamt. "Das Exemplar hier ist im Rentenalter, aber noch in gutem Zustand."

Dresdens größte Säulen-Pappel (wächst pyramidenförmig) steht an der Birkenhainer Straße in Cotta.

Diese Zerr-Eiche am Trinitatisplatz wurde im Februar zum Naturdenkmal gekürt und damit unter besonderen Schutz gestellt. © Petra Hornig

Die Zerr-Eiche an der Trinitatiskirche ist Dresdens jüngstes Naturdenkmal. Vor 129 Jahren wurde sie am aktuellen Standort in die Erde gesetzt.

Zum Pflanzzeitpunkt 1895 war die Baumart ein nördlich der Alpen sehr selten gepflanztes Gehölz.

Deshalb sei es laut Rathaus naheliegend, dass die Zerr-Eiche in der damaligen Stadtgärtnerei am Tatzberg/Ecke Fürstenstraße (heute Fetscherstraße) herangezogen, akklimatisiert und dann als experimentelle Pflanzung in der damals neuen Grünanlage am Trinitatisplatz gesetzt wurde.

Seitdem hat sie sich gut entwickelt, extrem kalte Winter überstanden.

Von den schweren Bombenangriffen 1945 sind kaum Schäden zurückgeblieben und auch vom Brennholzhunger der Nachkriegsjahre blieb der Prachtbaum verschont.