Alte Sorten in der Tüte: Großer Samentausch im Kulturpalast

Dresden - Grüne Daumen, aufgepasst: Im Kulti, wo man es auf den ersten Blick nicht erwarten mag, verstecken sich zwischen verstaubten Klassikern und neuen Sachbüchern echte Pflanzensamen – quasi auch zum Ausleihen!

In der zweiten Etage der Zentralbibliothek stehen die Saatgut-Tüten sortiert in Zettelkästen für die Besucher griffbereit. © Norbert Neumann

Die sogenannte "Saatgut"-Bibliothek lädt Pflanzenflüsterer ein, sich aus mehr als 170 verschiedenen klassischen, alten oder seltenen Arten etwas für den heimischen Garten oder Balkonkasten mitzunehmen.

"Wir haben alles querbeet: Fleischtomate, rote Paprika, Radieschen, aber auch Kräuter wie Basilikum oder Bohnenkraut", freut sich Bibo-Sprecherin Hannah Schöller (32).

"Doch auch besonders ausgefallenes Saatgut, wie roten Popcornmais. Außerdem bieten wir seltene Sorten wie das 'Echte Herzgespann' oder die 'Kleine Wiesenraute' an." Schmetterlings- und Wildbienen-Liebhaber werden mit Gewürztagetes oder Rainfarn ebenfalls fündig.

Die wichtigsten Informationen wie Aussehen, Gieß-Intensität oder Wuchshöhe können Interessenten vor Ort einem Steckbrief entnehmen. Wie viel hier am Ende in den Tütchen steckt, "hängt dabei von der Samenkörner-Größe ab".