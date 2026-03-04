Bilanz zeigt: Wohneigentum in Dresden deutlich gefragter
Dresden - Höhere Nachfrage nach Wohneigentum in Dresden! Im vergangenen Jahr wechselten deutlich mehr Immobilien ihren Eigentümer als 2024, die Kaufpreise sind insgesamt angestiegen.
Der städtische Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat eine vorläufige Bilanz für 2025 vorgelegt: Demnach wurden 5080 Mal Häuser, Wohnungen oder Bauland verkauft, 517 Kaufvorgänge mehr als 2024.
Besonders stark nachgefragt: Wohnungen! Mit 3910 Verkäufen (2024: 3324) machen sie den Löwenanteil aller Käufe aus.
361 unbebaute Grundstücke wurden verkauft (2024: 435), außerdem 803 Häuser (2024: 787).
"Die Kaufpreise sind über alle Teilmärkte hinweg leicht gestiegen", teilt die Stadt mit.
Dabei gibt es je nach Eigentumsart Unterschiede - beispielsweise wurden frei stehende Einfamilienhäuser (Baujahr ab 1992) und Reihenmittelhäuser etwas teurer, Doppelhaushälften etwas günstiger gehandelt. Insgesamt wurden rund 1,9 Milliarden Euro umgesetzt.
