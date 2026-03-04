Bilanz zeigt: Wohneigentum in Dresden deutlich gefragter

Dresden - Höhere Nachfrage nach Wohneigentum in Dresden ! Im vergangenen Jahr wechselten deutlich mehr Immobilien ihren Eigentümer als 2024, die Kaufpreise sind insgesamt angestiegen.

Im Vorjahr wechselten 803 Häuser ihren Besitzer. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Der städtische Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat eine vorläufige Bilanz für 2025 vorgelegt: Demnach wurden 5080 Mal Häuser, Wohnungen oder Bauland verkauft, 517 Kaufvorgänge mehr als 2024.

Besonders stark nachgefragt: Wohnungen! Mit 3910 Verkäufen (2024: 3324) machen sie den Löwenanteil aller Käufe aus.

361 unbebaute Grundstücke wurden verkauft (2024: 435), außerdem 803 Häuser (2024: 787).

"Die Kaufpreise sind über alle Teilmärkte hinweg leicht gestiegen", teilt die Stadt mit.