Gemüse statt Fleisch: Vegane Küche im neuen Theater-Restaurant

Dresden - Dresden hat eine neue kulinarische Adresse für vegetarisch-veganen Genuss: Dienstagabend eröffneten Jerome Jason Nguyen (20, "Hofzwanzig") und Jonas Zakostelecky (28) ihr neues Lokal "Glacis No. 28" im Kleinen Haus auf der Glacisstraße.

Jerome Jason Nguyen (20, l.) und Jonas Zakostelecky (28) haben die grüne Küche ins Kleine Haus geholt. © Norbert Neumann

In nur einer Woche machten sie das alte Theater-Restaurant mit 38 Innen- und 40 Außenplätzen flott - mit grünem Polstermobiliar und schlammfarbener Spachtelwand entstand ein junges, modernes Ambiente.

Küchendirektor Robert Vetterlein (41) bringt aus dem ehemaligen Restaurant "Nicht Fisch Nicht Fleisch" die Kompetenz fürs "Green Dining" mit. Die Zutaten liefert etwa Stefan Meyer-Götz (43) aus seiner "Veganen Fleischerei", erstklassiges Bio-Gemüse kommt von der Görlitzer Landwirtschaft "Rainkost".

Auf der Karte finden sich allesamt Speisen unter 20 Euro - von "nur knusprig getoastetes Brot" für 3 Euro bis geschmorte Aubergine für 17,50 Euro. Preislich dazwischen locken Rote-Bete-Pasta, Weißkohl in Miso, Birnen-Rucola-Salat oder Mochi-Brownie.