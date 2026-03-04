Gemüse statt Fleisch: Vegane Küche im neuen Theater-Restaurant

Dresden hat eine neue kulinarische Adresse für vegetarisch-veganen Genuss: Lokal "Glacis No. 28" im Kleinen Haus auf der Glacisstraße.

Von Katrin Koch

Dresden - Dresden hat eine neue kulinarische Adresse für vegetarisch-veganen Genuss: Dienstagabend eröffneten Jerome Jason Nguyen (20, "Hofzwanzig") und Jonas Zakostelecky (28) ihr neues Lokal "Glacis No. 28" im Kleinen Haus auf der Glacisstraße.

Jerome Jason Nguyen (20, l.) und Jonas Zakostelecky (28) haben die grüne Küche ins Kleine Haus geholt.
Jerome Jason Nguyen (20, l.) und Jonas Zakostelecky (28) haben die grüne Küche ins Kleine Haus geholt.  © Norbert Neumann

In nur einer Woche machten sie das alte Theater-Restaurant mit 38 Innen- und 40 Außenplätzen flott - mit grünem Polstermobiliar und schlammfarbener Spachtelwand entstand ein junges, modernes Ambiente.

Küchendirektor Robert Vetterlein (41) bringt aus dem ehemaligen Restaurant "Nicht Fisch Nicht Fleisch" die Kompetenz fürs "Green Dining" mit. Die Zutaten liefert etwa Stefan Meyer-Götz (43) aus seiner "Veganen Fleischerei", erstklassiges Bio-Gemüse kommt von der Görlitzer Landwirtschaft "Rainkost".

Auf der Karte finden sich allesamt Speisen unter 20 Euro - von "nur knusprig getoastetes Brot" für 3 Euro bis geschmorte Aubergine für 17,50 Euro. Preislich dazwischen locken Rote-Bete-Pasta, Weißkohl in Miso, Birnen-Rucola-Salat oder Mochi-Brownie.

Koch Manuel Neuber richtet die Teller für die Eröffnungsgäste an.
Koch Manuel Neuber richtet die Teller für die Eröffnungsgäste an.  © Norbert Neumann
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Cool und modern: Blick in das neue Theaterrestaurant "Glacis No28".
Cool und modern: Blick in das neue Theaterrestaurant "Glacis No28".  © Norbert Neumann
Man sieht es den Gästen an - sie fühlen sich im Theaterrestaurant wohl und gut bewirtet.
Man sieht es den Gästen an - sie fühlen sich im Theaterrestaurant wohl und gut bewirtet.  © Norbert Neumann
Sobald die Temperaturen es erlauben, kann auch auf der Terrasse geschlemmt werden.
Sobald die Temperaturen es erlauben, kann auch auf der Terrasse geschlemmt werden.  © Norbert Neumann

"Mit diesem Angebot sind wir für das junge Publikum aus der Neustadt ebenso attraktiv wie für Mittagstischler und Theatergäste", so Nguyen.

Geöffnet: Mo. (11-15 Uhr), Di.-Fr. (11-15 und 17-23 Uhr), Sa./So. (17-24 Uhr).

Alle weiteren Infos findest du unter: glacis28.de.

Titelfoto: Fotomontage/Norbert Neumann

Mehr zum Thema Dresden Lokal: