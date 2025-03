Schon bald ist Schluss: Altmockritzer Bauernstube schließt nach 22 Jahren

Dresden - Nach 22 Jahren Betrieb ist die Altmockritzer Bauernstube immer noch jeden Abend rappelvoll. Trotzdem müssen sich die Wirte Uwe Schmidt (68) und Angela Reinhardt (66) zur Ruhe setzen. Ende März schließen sie ihr Lokal, bringen zum allerletzten Mal herzhafte Hausmannskost an den Tisch.

In diesem senfgelben Fachwerkhaus serviert die Bauernstube seit 22 Jahren typisch deutsche Küche. © Stefan Häßler

Seit jeher sind Speis und Trank in der Bauernstube deftig, die Räumlichkeiten urig. An den Wänden hängen Andenken an ein früheres, ländlicheres Altmockritz: darunter antike Bauernwerkzeuge wie Harke, Sense oder Mistgabel.

"Ich bin hier groß geworden, meine Großeltern hielten Pferde, Kühe und Schweine auf ihrem Hof. Mir war wichtig, dass dieses Lokal nicht steril wird", erklärt Wirt Uwe Schmidt.



Der gelernte Fleischermeister betreibt die Bauernstube seit 2003 in einem Fachwerkhaus am Kaitzbach. Als er damals sah, dass ein Nachmieter gesucht wird, war er voller Tatendrang. "Altmockritz braucht eine gute Gaststätte, war mein Gedanke."

Schon damals an seiner Seite war Partnerin Angela - eine gelernte Kellnerin. Gemeinsam richteten sie das Restaurant ein, machten es zu einer Institution im Dorfkern.