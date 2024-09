Am Freitag bleibt das Licht an zwei wichtigen Dresdner Brücken aus! Das steckt dahinter

Dresden - Auch die Stadt Dresden beteiligt sich, wie viele weitere, an der sogenannten " Earth Night ". Dabei handelt es sich um eine bundesweite Aktion gegen Lichtverschmutzung. Mitmachen kann dabei jeder.

Das Licht ist nämlich für einige Tiere , darunter vor allem auch Insekten, ein großes Problem. Normalerweise orientieren sie sich an natürlichen Lichtquellen, wie zum Beispiel Sternen.

In Dresden werden deshalb am 6. September die Augustusbrücke und das Blaue Wunder nicht angestrahlt.

Auch das Blaue Wunder muss am Freitag ohne Beleuchtung von außen klarkommen. © Ove Landgraf

"In der Dunkelheit lassen sich Tausende Insekten beim Schwärmen um Lichtquellen beobachten. Fallen die erschöpften Tiere dann zu Boden, werden sie zertreten, geraten unkoordiniert in den Straßen- oder Radverkehr oder werden desorientiert", erklärt er in einer Mitteilung.



"Für den Umweltschutz in der Stadt Dresden ist es wichtig, die Beleuchtungsintensität insgesamt zu verringern, Beleuchtung nur dort anzuwenden, wo sie unbedingt notwendig ist, und auf insektenfreundliche Beleuchtung zu achten", erläutert Herold weiter.

Energie wird dabei auch gespart, aber der Effekt ist wegen der sowieso bereits effizienten LED-Technik eher gering. Diese Technik wird nur leider noch nicht überall verwendet.

Wenn man die Augustusbrücke und Blaues Wunder ganzjährig nicht anstrahlen würde, dann könnte man mit der so gesparten Energie immerhin etwa fünf Haushalte für ein ganzes Jahr versorgen.