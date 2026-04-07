Anträge stapeln sich im Amt: Fast drei Jahre Warten auf den deutschen Pass

Dresden - Antragsstau in der Dresdner Ausländerbehörde - hier stapeln sich die Einbürgerungsanträge. Knapp drei Jahre warten Ausländer inzwischen auf einen Bescheid. Aktuell bearbeiten Stadt-Mitarbeiter noch Anträge vom Juli 2023.

Viele Ausländer in Dresden hätten gerne den deutschen Pass, müssen sich aber gedulden. © imago/Christian Ohde

Vergangenes Jahr wurden 667 Ausländer eingebürgert - ihren Antrag hatten sie vor Jahren gestellt. Gleichzeitig gingen 1108 neue Anträge ein, die meisten von Syrern, Russen, Ukrainern, Afghanen. Auch sie müssen wohl Jahre auf die Bearbeitung warten, geht aus einer aktuellen Mitteilung an den Stadtrat hervor.

Warum dauert alles so lange? Die Verwaltung macht die 2024 in Kraft getretene Reform des Staatsangehörigkeitsrechts verantwortlich.

Seither ist die Einbürgerung schon nach fünf Jahren möglich, Mehrstaatigkeit kein Problem mehr - und die Bearbeitungsdauer "konstant gestiegen".

31 Monate müssen Antragsteller mittlerweile auf eine Antwort warten, 3850 Anträge wurden noch gar nicht angerührt.