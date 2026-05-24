Neue Terminals für fixere Behördengänge

Dresden - Anträge stellen, Termine buchen oder den Wohnsitz anmelden – all das geht im Sozialamt der Stadt Dresden jetzt direkt am Terminal.

Die Terminals sollen vieles einfacher machen. © Ove Landgraf

Im Sozialrathaus an der Junghansstraße in Striesen und in der Außenstelle am Schießhaus stehen dafür neue digitale Servicepunkte bereit.

Über sogenannte BundID-Terminals können Bürger zahlreiche Verwaltungsdienste zentral nutzen.

Vom Beantragen eines Führungszeugnisses über die Rentenauskunft bis hin zum Dresden-Pass ist alles dabei.

Sogar ein Passfoto für den Sozialpass lässt sich direkt vor Ort erstellen. Voraussetzung ist lediglich eine BundID mit Online-Ausweisfunktion.