Neue Terminals für fixere Behördengänge

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Anträge stellen, Termine buchen oder den Wohnsitz anmelden – all das geht im Sozialamt der Stadt Dresden jetzt direkt am Terminal.

Von Benjamin Schön

Dresden - Anträge stellen, Termine buchen oder den Wohnsitz anmelden – all das geht im Sozialamt der Stadt Dresden jetzt direkt am Terminal.

Die Terminals sollen vieles einfacher machen.
Die Terminals sollen vieles einfacher machen.  © Ove Landgraf

Im Sozialrathaus an der Junghansstraße in Striesen und in der Außenstelle am Schießhaus stehen dafür neue digitale Servicepunkte bereit.

Über sogenannte BundID-Terminals können Bürger zahlreiche Verwaltungsdienste zentral nutzen.

Vom Beantragen eines Führungszeugnisses über die Rentenauskunft bis hin zum Dresden-Pass ist alles dabei.

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Sogar ein Passfoto für den Sozialpass lässt sich direkt vor Ort erstellen. Voraussetzung ist lediglich eine BundID mit Online-Ausweisfunktion.

Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann (49, Linke) freut sich über den digitalen Helfer.
Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann (49, Linke) freut sich über den digitalen Helfer.  © Ove Landgraf
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Die Terminals sollen Aufwand und Wartezeiten reduzieren und gleichzeitig digitale Angebote zugänglicher machen.

Die Geräte stehen während der Öffnungszeiten des Sozialamts zur Verfügung.

Titelfoto: Ove Landgraf

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