Neue Terminals für fixere Behördengänge
Dresden - Anträge stellen, Termine buchen oder den Wohnsitz anmelden – all das geht im Sozialamt der Stadt Dresden jetzt direkt am Terminal.
Im Sozialrathaus an der Junghansstraße in Striesen und in der Außenstelle am Schießhaus stehen dafür neue digitale Servicepunkte bereit.
Über sogenannte BundID-Terminals können Bürger zahlreiche Verwaltungsdienste zentral nutzen.
Vom Beantragen eines Führungszeugnisses über die Rentenauskunft bis hin zum Dresden-Pass ist alles dabei.
Sogar ein Passfoto für den Sozialpass lässt sich direkt vor Ort erstellen. Voraussetzung ist lediglich eine BundID mit Online-Ausweisfunktion.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Die Terminals sollen Aufwand und Wartezeiten reduzieren und gleichzeitig digitale Angebote zugänglicher machen.
Die Geräte stehen während der Öffnungszeiten des Sozialamts zur Verfügung.
Titelfoto: Ove Landgraf