Sperrung zu Stoßzeiten? Nicht genug! Aktivisten fordern autofreie Alaunstraße

Dresden - Jüngst schlug der Stadtbezirksbeirat Neustadt vor, die Alaunstraße zu Stoßzeiten für Autos zu sperren . Einer Aktivistengruppe geht das nicht weit genug: Sie fordert die dauerhafte Umwandlung in eine Fahrradstraße.

Aktivisten sehen in einer dauerhaft autofreien Alaunstraße viel Potenzial. (Archivbild) © Thomas Türpe

Als einen "Schritt in die richtige Richtung" bezeichnet die Gruppe "Verkehrswende Dresden" die Initiative aus dem Stadtbezirksbeirat, doch der reiche nicht aus.

"Autos sind nicht nur zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Straßenabschnitten eine Gefahr und Belästigung", mahnen die Aktivisten.

Sie fordern daher, die Alaunstraße als Fahrradstraße (Lieferverkehr frei) zu beschildern.

"Auf jedem Parkplatz könnte eine Tischtennisplatte stehen, das ist mehr als Symbolik", wirbt Sprecher Noah Wolu (33). Auf frei gewordenen Flächen könnten auch Sitzgelegenheiten, Trinkbrunnen oder Sprenkelduschen installiert werden.