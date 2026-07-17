Aufatmen in Dresden: Vermisste 14-Jährige wieder da!
Update vom 17. Juli, 15.16 Uhr: Vermisstes Mädchen wieder da
Gute Nachricht der Polizei! Die vermisste 14-Jährige aus Dresden-Klotzsche ist wieder da.
Das Mädchen kehrte selbstständig zur Unterkunft zurück, erklärte Sprecher Lukas Reumund (48) . "Ein Straftatverdacht liegt nicht vor."
Erstmeldung vom 13. Juli, 8.44 Uhr
Dresden - Eine 14-Jährige aus Dresden ist seit Sonntag verschwunden.
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Die Jugendliche hatte am Sonntag ihre Gemeinschaftsunterkunft an der Korolenkostraße im Dresdner Stadtteil Klotzsche verlassen und ist seither nicht mehr auffindbar, wie die Polizei am Montag mitteilte.
Mögliche Aufenthaltsorte des Mädchens wurden bereits geprüft, allerdings ohne Erfolg.
Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Sachdienliche Zeugenhinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizeidirektion Dresden unter folgender Rufnummer entgegen: 03514832233.
Titelfoto: PD Dresden