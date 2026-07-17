Forscher und historisch Interessierte, aufgepasst! Stadtbücher gibt's jetzt auch online

Dresden - Dresdens historische Stadtbücher sind ab sofort auch online zu entdecken. Forscher und historisch Interessierte können sich nun in die Verfassungs-, Sozial- und Alltagsgeschichte der Stadt einlesen.

Dresdens historische Stadtbücher sind jetzt vollständig digitalisiert. © Kerstin Guckeland

Die Sammlung besteht aus den Altendresdner Stadtbüchern, historischen Kriminalregistern und dem Alturteilbuch aus den Jahren zwischen 1404 und 1580.

Schon 2006 begann die Veröffentlichung der historischen Quellen. Mittlerweile gibt es neun Bände, der nächste erscheint 2027.

Damit besitzt die Stadt Dresden die größte Sammlung von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadtbüchern in Deutschland.