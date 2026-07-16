Wer hat den schönsten Neustädter Innenhof? Den Gewinner erwartet ein ordentliches Preisgeld
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Dresden - Grüne Hinterhöfe, blühende Gemeinschaftsgärten und liebevoll gestaltete Rückzugsorte stehen jetzt im Rampenlicht: Die Stiftung Äußere Neustadt vergibt dieses Jahr erstmals einen Innenhofpreis.
Unter dem Motto "grün und lebendig" werden drei Projekte ausgezeichnet, die das Viertel verschönern und das Miteinander der Nachbarschaft stärken.
Mitmachen können Bewohner, Hausgemeinschaften, Vereine sowie Eigentümer aus der Äußeren Neustadt (Dresden).
Eine Jury bewertet die Projekte unter anderem nach Gestaltung, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, Originalität und ihrem Beitrag für die Gemeinschaft.
Insgesamt gibt es 1500 Euro Preisgeld zu gewinnen.
Titelfoto: IMAGO/Connect Images