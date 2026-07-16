Wer hat den schönsten Neustädter Innenhof? Den Gewinner erwartet ein ordentliches Preisgeld

Dresden - Grüne Hinterhöfe, blühende Gemeinschaftsgärten und liebevoll gestaltete Rückzugsorte stehen jetzt im Rampenlicht: Die Stiftung Äußere Neustadt vergibt dieses Jahr erstmals einen Innenhofpreis.

Bewerbungsschluss ist der 15. September 2026. Die Gewinner werden im Herbst bekannt gegeben. © IMAGO/Connect Images

Unter dem Motto "grün und lebendig" werden drei Projekte ausgezeichnet, die das Viertel verschönern und das Miteinander der Nachbarschaft stärken.

Mitmachen können Bewohner, Hausgemeinschaften, Vereine sowie Eigentümer aus der Äußeren Neustadt (Dresden).