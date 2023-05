Auferstanden auf Ruinen: Dresdens wildester Spielplatz und seine bewegte Geschichte

Dresden - Dresdens wildester Spielplatz steht fortan im Südpark. Der "Waldspielplatz" wurde von Kindern entworfen und lässt die Trümmerlandschaft, die in sechs Meter Tiefe verbuddelt ist, völlig vergessen.

Der Waldspielplatz macht seinem Namen im Südpark alle Ehre. © Norbert Neumann

Eva Jähnigen (51, Grüne) sieht die neue Freistätte zum einen als "Ausgleich zur städtischen Verdichtung". Zudem erinnert die Umweltbürgermeisterin an die Historie des Ortes: "Der Südpark ist keine unberührte Fläche. Der Boden unterhalb des Waldspielplatzes wurde daher ausgetauscht."

Ab 1900 wurde am Südhang Lehm abgebaut. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden rund 200.000 Kubikmeter Schutt und Asche aus Dresdens kaputter Innenstadt von der Trümmerbahn hierher verfrachtet.

Eine 2021 aufgestellte Lok erinnert an anderer Stelle des Parks an diesen vergangenen Teil der Stadtgeschichte. Der Waldspielplatz hingegen führt in die Zukunft.