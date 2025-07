Von wegen reine Männerdomäne: Dieser Dresdner Barbier lackiert den Damen auch die Nägel

Dresden - In den meisten "Barbershops" drängeln sich Männer, lassen sich rasieren und frisieren. Nicht so im neuen "Level up" am Dresdner Schillerplatz. In der ehemaligen Postfiliale können sich seit diesem Monat sogar Frauen die Nägel lackieren lassen. Salon-Chef Jandi Klosho (24) freut sich über jeden Kunden.

Im "Level up"-Barbershop: Isabella Santos (22) macht Kundin Mara Weiße (14) die Nägel schön. © Thomas Türpe

Männer und Frauen werden im 200 qm großen Salon gleichermaßen verwöhnt. Neben Rasur und Haarschnitten gibt es für die Damen einen Beautybereich, in dem Nägel und Wimpern aufgepeppt werden.

Sollte es bei IHR also mal länger dauern, kann ER sich in einen Sitzsack schmeißen und an der Konsole spielen. "Ich wollte einfach frischen Wind ins Barbergeschäft bringen", lacht Jandi.

Da Barber - auch Barbier genannt - in Deutschland kein Ausbildungsberuf ist, macht sich Jandi mit viel Übung selbst fit - meist müssen der Vater, Familienmitglieder oder Freunde den Kopf hinhalten.

"Ich will schließlich als Chef auch selbst am Kunden arbeiten. In drei Monaten bin ich so weit."