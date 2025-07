Gegründet, um die Wirtschaft zu befeuern: Als eine Dresdner Börse noch regen Handel trieb

Dresden - Im beginnenden Industriezeitalter herrschte vielerorts Aufbruchstimmung - auch in Dresden . Das beweist eine 1857 getroffene Entscheidung: Damals gründeten Unternehmer eine Börse in der Elbestadt. Heute sind von einem vormals bedeutenden Handelsplatz nur Papiere übrig geblieben. Im Rahmen unserer Sommerserie " Geheimes Dresden " begibt sich Carola Schauer (61), Vize-Chefin des Stadtarchivs, auf Zeitreise.

Unter den Börsengründern waren Bankiers, Kolonialwarenhändler, Fabrikanten ... Schon im Juni 1857 waren 120 Kaufleute, Bankiers und Schifffahrtsprokuristen Mitglied im Börsenverein (Mitgliedsbeitrag: 5 Taler pro Jahr), die zunächst einmal wöchentlich am Jüdenhof Handel trieben.

Doch am 18. März 1857 schickten sich zehn Firmen aus Dresden an, etwas Neues auf die Beine zu stellen - und eine eigene Börse zu gründen.

Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Sachsen eigentlich schon eine Börse - nämlich in Leipzig , wo man seit zweihundert Jahren im großen Stil handelte.

Zentraler geht's nicht - am heutigen Dr. Külz-Ring trafen sich noch vor hundert Jahren Kaufleute und Bankiers und machten Geschäfte. © Stadtarchiv Dresden

Doch zwischenzeitlich lief das hiesige Geschäft richtig gut.

"Anfang der Dreißigerjahre waren die Umsätze doppelt so hoch wie in Leipzig. Der Brauereiaktienmarkt war der größte in Sachsen. Dennoch wurde damals im Zuge einer Börsenreform Leipzig der Vorzug als Börsenstandort eingeräumt."

Archivarin Schauer erschließt sich die Entscheidung für Leipzig nicht - damals protestierte sogar das sächsische Wirtschaftsministerium, wie die Presse berichtete.

Trotzdem schloss die Dresdner Börse ihre Pforten 1935 für immer.