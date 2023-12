Barock-Bibliothek aufgekauft: Sachsen schnappt sich historischen Klosterschatz

Dresden - Die Bücherschätze des Klosters St. Marienthal in der Oberlausitz tauchten schon in Auktionskatalogen auf. Nun hat der Freistaat dieses historische Erbe durch die Sächsische Landesbibliothek (SLUB) erworben. In Dresden sind jetzt die beiden wertvollsten Stücke zu sehen. Auf Dauer bleiben werden sie hier nicht.