Kulturgebäude, Kitas & Co. im Wert von 400 Millionen Euro: Dresden nimmt sich viel vor

Dresden - Auch beim Bauen will die Stadt einen nachhaltigen Weg beschreiten. Neue Gebäude sollen umweltfreundlich errichtet, bestehende auch für eine bessere Öko-Bilanz saniert werden. Insgesamt investiert das Rathaus in 147 Bauvorhaben über mehrere Jahre mehr als 400 Millionen Euro.

Die "Scheune" (Alaunstraße) in der Neustadt wird seit Oktober 2022 für 7 Millionen Euro saniert. © Eric Münch

Etwa 650 städtische Immobilien gibt es in Dresden. Der Gebäudesektor verursacht laut Rathaus mit Errichtung und insbesondere Betrieb rund neun Prozent der umweltschädlichen Kohlenstoffdioxid-Emissionen.

"Darum arbeiten wir auf einen klimaneutralen Gebäudebestand hin. Mit der Sanierung des Neuen Rathauses oder der Technischen Sammlungen zeigen wir, dass wir behutsam mit dem baukulturellen Erbe unserer Stadt umgehen und gleichzeitig etwas für den Klimaschutz tun", sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne).

So ist das Gebäude der Technischen Sammlungen einer der größten Energie-Fresser der Stadt. Das liege an alter Technik, Fassaden- und Dachdämmung und Fenstern. "Der energetische Sanierungsbedarf ist hier mit am höchsten, aber damit natürlich auch der Einspareffekt sowohl an Kohlenstoffdioxid als auch Betriebskosten", so Kühn.

Die Sanierung soll Ende des Jahres starten, bis 2028 dauern.