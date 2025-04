Baumeln lassen statt anmalen: Hierhin können Dresdner über Ostern fliegen

Dresden - Wer über Ostern keinen Bock hat, daheeme seine Eier zu bemalen, kann sich auch in den Flieger setzen. Über 30 Maschinen heben über die Feiertage in Dresden ab.

Insgesamt 36 Flieger heben übers Osterwochenende in Dresden ab. (Archivbild) © Norbert Neumann

Am Freitag beginnen die Osterferien in Sachsen. Passend dazu hat die Mitteldeutsche Flughafen AG am Mittwoch ihre Flugziele während der Feiertage bekannt gegeben.

Allein zwischen Karfreitag und Ostersonntag brechen 36 Flieger von Dresden aus zu sonnigen Zielen auf, heißt es in der Mitteilung. Allein sechs Flüge nehmen dabei Kurs auf die türkische Küstenstadt Antalya.

Weitere Möglichkeiten, die Eier nicht anzumalen, sondern baumeln zu lassen, bestehen mit jeweils zwei Flügen ins ägyptische Hurghada sowie ins griechische Heraklion.

Wer nicht allzu weit vorm Osterhasen flüchten möchte, kann mit der Lufthansa übers Wochenende nach Frankfurt oder München (jeweils neun Flüge) düsen. Eurowings fliegt in diesem Zeitraum einmal nach Düsseldorf, in Richtung Zürich geht es mit der Airline "SWISS" gleich zweimal.