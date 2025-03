Obacht in Dresdens grüner Lunge: Sperrungen im Großen Garten

Dresden - Obacht in Dresdens grüner Lunge! Wegen Baumpflegearbeiten sind einzelne Bereiche des Großen Gartens für Besucher in den nächsten Wochen gesperrt.

Längerfristige Sperrungen gelten derweil für den Abzweig von der Hauptallee zur Herkulesallee auf Höhe des Kanals, den Abzweig von der Herkulesallee am Dahliengarten und die Zugänge zum Pavillon.

In den folgenden Wochen müssen sich Spaziergänger, Radler und Jogger darauf einstellen, dass Teile des Großen Gartens tageweise gesperrt sind. Darunter der Spielplatz Ecke Karcherallee, das Naturtheater nahe dem Palaisteich, der Schmuckplatz am Palais sowie der Mosaikbrunnen und der Dahliengarten.

Bereits seit Montag wird aus gesunden Bäumen Totholz entfernt. Äste im Kronenbereich drohen abzubrechen und herunterzufallen. "Die Verkehrssicherheit ist dort aktuell nicht mehr gewährleistet", so die Parkverwaltung.

Das teilte die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG) am Dienstag mit.

Die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH ist für die Pflege der Anlage im Herzen Dresdens verantwortlich. Gärtner des Großen Gartens werden während der Baumpflege von Angestellten des Schlossparks Pillnitz unterstützt. Auch externe Firmen könnten zum Einsatz kommen.

Aufgeteilt in zwei Teams gehen die Grünpfleger dem Totholz mit Hubsteigern an den Kragen. Entfernte Äste sollen im Anschluss gehäckselt und bei Neupflanzungen Verwendung finden.

In den zurückliegenden Monaten seien bereits Bäume gefällt worden. "Dafür sind Ersatzpflanzungen z.B. von Eichen im Gange. Um Lücken in den Alleen zu schließen, werden Linden nachgepflanzt", so die Parkverwaltung.

Besucher werden dringend gebeten, bestehende Absperrungen zu beachten, sie stehenzulassen und nicht über Wiesen zu umgehen.