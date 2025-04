Dresden-Website immer noch down: Cyber-Angriff übertrifft alle bisherigen Attacken

Hacker greifen offenbar wieder die Dresdner Rathaus-IT an. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie die Stadt mitteilte, kam es zu einer massiven DDoS-Attacke, also einer Überlastung des Rechnernetzes durch eine Flut von Anfragen.

Auch am Abend ist noch keine Besserung in Sicht. "Dieser sehr umfangreiche und komplexe Cyberangriff dauert unvermindert an und wird weiterhin abgewehrt."

Zum Schutz sei daher ein Zugriff auf die städtische Website www.dresden.de sowie die IT-Services nicht möglich.

Immerhin: "Die städtischen Daten sind geschützt und die internen IT-Anwendungen laufen im Normalbetrieb. Es sind keine Schäden oder Folgekosten zu erwarten."

Mit über einer Million Verbindungen pro Viertelstunde übertreffe der Angriff an Umfang und Komplexität alle bisherigen Angriffe.