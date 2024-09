"Beef Club" bald dicht: In-Wirt Zuber sucht bereits ein neues Lokal

Lieben beide Steaks: "Beef Club"-Wirt Steffen Zuber mit seiner Tochter Alisa, die in Klotzsche ein Steakhaus führt. © Foto Koch

Aufgrund von Eigentümerwechsel und einer Neuausrichtung der Immobilie verzichtet Zuber auf die Option, den Mietvertrag über 2025 hinaus zu verlängern.

"Ich werde nach zehn Jahren meinen 'Beef Club' am 31. Dezember schließen. Hochgerechnet habe ich in dieser Zeit Filet, Rücken, Rumpsteak und Rib-Eye von rund 30.000 Rindern, also einer ganzen Herde, zubereitet", rechnet Zuber nach. "Außerdem habe ich deutschlandweit die meisten Flaschen von Opus One verkauft, nämlich jährlich rund 36 Flaschen."



Eine Weinflasche (0,75 Liter) aus dem Weingut Robert Mondavi im Napa Valley kostet immerhin um die 500 Euro!

"Einige Schätze aus meinem Weinlager werde ich noch ab Ende September bei Special-Abenden kredenzen." Zuber denkt dabei etwa an eine 6-Liter-Flasche "Opus One" - Einkaufspreis 4000 Euro.