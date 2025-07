Toxische Altlasten im Boden: Brache des VEB Chemiehandel hat wieder eine Zukunft

Zu Ostzeiten führten Gleise auf das Gelände an der Rosenstraße. Züge luden hier containerweise Chemikalien ab. © Eric Münch

In der obersten Etage des DDR-Baus wächst Moos auf dem Boden, das Dach ist undicht. An den Wänden prangen eindrucksvolle Graffiti, im Treppenhaus nisten Vögel auf den Absätzen.

Ab 1962 diente der leerstehende, 15.000 Quadratmeter große Komplex an der Rosenstraße als Lager- und Umschlagplatz für Chemikalien, dem VEB Chemiehandel.

Damals führten Gleise auf das Gelände, die einfahrenden Züge luden containerweise Flüssigkeiten wie Leinöl, Waschbenzin oder Tetrachlor-Kohlenstoff (früher in Haushaltsmitteln) ab.

Das Transportgut wurde in Tanks zwischengelagert und anschließend im vierstöckigen Hauptgebäude konfektioniert, also für Handel oder Industrie in die benötigten Größen abgepackt. Doch viele der problematischen Substanzen versickerten im Boden.