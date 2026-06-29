Bei brütender Hitze: Aufzug in Dresden steckengeblieben - Frau kollabiert

Dresden - Helfer im Dauereinsatz! Am Sonntag waren Rettungsdienst und Feuerwehr in Dresden wegen der anhaltenden Hitzewelle erneut stark gefordert gewesen.

Rettungskräfte mussten sich am Sonntagmittag um sechs Personen kümmern, die in einem Aufzug feststeckten. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Bereits kurz vor 12 Uhr wurden die Kräfte nach Dobritz auf die Straße "Moränenende" alarmiert. Sechs Personen waren im Aufzug des S-Bahnhofs eingeschlossen, der sich aufgrund der hohen Außentemperaturen stark aufgeheizt hatte.

"Eine Frau war bereits kollabiert. Nachdem eine zerstörungsfreie Öffnung nicht möglich war, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zur Kabine und setzten einen Hochleistungslüfter ein, um die Eingeschlossenen mit Frischluft zu versorgen", erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46).

Alle Betroffenen hätten gerettet werden können. "Die Frau und ein Mann wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert", so Klahre weiter. Zwölf Kräfte seien im Einsatz gewesen.

Ein weiterer medizinischer Notfall habe sich zudem am Abend in Striesen ereignet. Eine Frau mit Kreislaufproblemen und drei Kleinkindern hätte in einer stark aufgeheizten Dachgeschosswohnung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut werden müssen. "Die Wohnung wurde belüftet, die Patientin mit kühlen Tüchern versorgt", berichtet der Sprecher.