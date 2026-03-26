"Beneflitz"-Spendenlauf in Dresden: Wer hier mitrennt, hilft traurigen Kindern

Dresden - Wer etwas für die eigene Gesundheit tun und damit gleichzeitig Kindern helfen möchte, hat beim Spendenlauf "Lacrima Beneflitz" in Dresden Mitte April die Chance dazu.

Die Initiatoren des "Lacrima Beneflitz"-Spendenlaufs (v.l.n.r.): "Clever Fit"-Chef Stefan Lasch (43), Johanniter-Bereichsleiter Danilo Schulz (43) und Alexander Schultheis (31) vom Netzwerk "Round Table Dresden". Auch Maskottchen "Lacrima" ist dabei. © Holm Helis

Mit zehn Euro Startgeld ist man beim Spendenlauf für das Johanniter-Kindertrauerzentrum "Lacrima" zwischen dem 17. und 19. April dabei.

Während am 19. April von 10 bis 15 Uhr direkt im Heinz-Steyer-Stadion gemeinsam gelaufen wird, können Teilnehmende bereits ab dem 17. April nach vorheriger Anmeldung privat an den Start gehen, die gewünschte Distanz (bis zu 21,1 Kilometer) auswählen und für den guten Zweck (und für die eigene Fitness) einfach losflitzen. Auf die besten Läufer warten Pokale.

Der gezahlte Zehner geht derweil an die Dresdner Einrichtung an der Seidnitzer Straße, die vor allem trauernde Kinder nach dem Verlust eines Elternteils betreut.

Auf die Unterstützung durch Spenden sei man dabei angewiesen, wie Danilo Schulz (43), Bereichsleiter für Öffentlichkeitsarbeit bei der Johanniter-Unfall-Hilfe, gegenüber TAG24 am Donnerstag erklärte.

"Trauer ist keine Krankheit, sondern ein Zustand", sagte Schulz. Fördergelder bekomme die Einrichtung, in der aktuell 55 Kinder betreut werden, deshalb nicht.